

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2019

دان مجلس النواب الموازي قصف مواقع في مصراتة ومسلاته وزليتن في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأوضح مجلس النواب الموازي في بيان له إن القصف أدى لسقوط ضحايا من المدنيين الأمر”الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الوطني والمواثيق الدولية وخرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا”.

واستنكر المجلس “صمت المجتمع الدولي تجاه القصف الذي تتعرض له المدن الليبية بعيدا عن خطوط القتال والذي يتم برعاية ودعم دول عربية وأوروبية” مشددا على أن “صمت المجتمع الدولي” لن يثني المجلس عن ملاحقة القائمين على القصف.

وأعرب المجلس عن ترحيبه لما قال إنها انتصارات لقوات الوفاق في ترهونة معلنا مباركته للخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي على طريق تفعيل مذكرة التعاون مع تركيا.