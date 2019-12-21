وزير الطاقة التركي يؤكد استعداده لبدء التنقيب عن النفط والغازبالمتوسط بعد موافقة حكومة الوفاق

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ذكرت صحيفة (ekathimerini.com ) التركية اليوم الخميس ” أن وزير الطاقة التركي قال بأنه مستعد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط”.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة التركي “فاتح دونميز ” أكد يوم الأربعاء إنه وبمجرد الموافقة على الاتفاقية البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية في طرابلس وتسجيلها ، ستبدأ تركيا العمل على إصدار تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في المنطقة.

وأضاف “أعتقد أننا سنبدأ العملية في الأشهر الأولى من عام 2020” .

وقد جاءت تصريحات ” دونميز ” قبل فترة وجيزة من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف بعد المنتدى الأخير حول الهجرة أكد “أردوغان” أثناء لقاءه بـرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأجل مناقشة المبادرات المشتركة المحتملة ” بأن بلاده جاهزة لإتمام العملية بين تركيا وليبيا ، وقال “أننا مستعدون دائمًا للمساعدة إذا احتاجوا إليها ” بدأ من التعاون العسكري والأمني ​​إلى الخطوات المتخذة بشأن حقوقنا البحرية “نحن مستعدون “.