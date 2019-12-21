بالصور: افتتاح مبنى محكمة شمال بنغازي بعد 6 سنوات من توقفها عن العمل

اُفُتتح مبنى محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية بعد 6 سنوات من توقفها عن العمل بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة، بحضور رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني.

وأشاد رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني بـ«المجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية»، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة العدل بالحكومة الموقتة بـ«فيسبوك».

وأثنى عبد الله الثني على «دور جهاز تنمية وتطوير المدن برئاسة المهندس ناجي المعداني لإتمامه العمل المناط به على أكمل وجه».

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وحضر حفل الافتتاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد مفتاح القوي، والمحامي العام الأستاذ إبراهيم الدرسي، ووكيل وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمه ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وعضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي.

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