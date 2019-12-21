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مفوضية حقوق الإنسان: ليبيا منفذ غير آمن لإعادة المهاجرين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، إن خفر السواحل الليبي اعترض خلال العام الحالي أكثر من ثمانية آلاف مهاجر غير قانوني في عرض البحر وأعادهم إلى ليبيا، مؤكدة أن ذلك لا يعتبر منفذا آمنا للنزول.

وأوضحت المفوضية أن الكثيرين ممن تمت إعادتهم جرى احتجازهم في مراكز توقيف رسمية وأخرى غير رسمية، حيث يتعرضون للإساءة ولانتهاكات في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها لا تزال تتلقى تقارير موثوقة بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف، كما أن هناك صعوبة في تعقب مراكز الاحتجاز غير الرسمية، والتي تديرها مجموعات مسلحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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