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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

21 December, 2019

أقامت كلية الاقتصاد بجامعة سرت المؤتمر العلمي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية بعنوان الهجرة الغير الشرعية – التداعيات وسبل المواجهة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال المؤتمر عرض 24 ورقة بحثية من الجامعات الليبية والعربية من دولة الجزائر وعمان فلسطين والإمارات.

وجرى خلال المؤتمر تقسيم الجلسات العلمية إلى 4 جلسات تضمنت كل جلسة عدد من الأوراق البحثية والمناقشات العلمية والمداخلات حول موضوع الهجرة غير الشرعية وأثارها وسبل مكافحتها.