الجيش: حكومة الوفاق على استعداد لإزهاق أرواح الشباب في مغامراتها الفاشلة

أخبار ليبيا24

قالت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم السبت، إن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية وهي على استعداد لإزهاق أرواح الشباب وخصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة وتصرفاتها الطائشة.

وأضاف القيادة العامة للجيش الوطني، في بيان، أن التصرفات الطائشة لحكومة الوفاق تنم عن عدم مبالة من قيادات المليشيات تجاه المهلة التي وجهتها لها.

وجددت القيادة، التزامها لمدينة مصراتة بمهلة الثلاث أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً من يوم الأحد القادم دون تجديدها أو تمديدها.

وقالت القيادة، إن حكومة الوفاق، أوعزت نتيجة يأسها وتخبطها والخسائر التي مُنيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرًا، لبعض مليشياتها في المدينة بالهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة والذي تم دحره ببعض القدرات الذاتية لترهونة وحدها.

ودعت القيادة العامة للجيش الوطني عموم أبناء الشعب الليبي إلى عدم متابعة منصات الإعلام والأخبار التابعة للإخوان المسلمين والتي فقدت ولا تزال تفقد مصداقيتها نتيجة كذبها وتظليلها المتواصل للرأي العام، مشيرة إلى أن نبأ احتلال وسيطرة مليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة ترهونة إلا دليل على ذلك.

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