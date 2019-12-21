الكتيبة 155: القوات المسلحة على مشارف أبوسليم وطريق السدرة وتقدمات جديدة بمحاور طرابلس

أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة أصبحت على مشارف منطقة أبوسليم وطريق السدرة بإسناد من سلاح الجو.

وقالت شعبة الاعلام الحربي في بيان لها اليوم، أن القوات المسلحة تمكنت اليوم من التقدم في محور مشروع الهضبة صلاح الدين وسيطرت على مراصد جديدة بعد توجيه عده ضربات لتمركزات الوفاق.

وقالت الكتيبة في بيانها أنه واثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور علي جثتين تابعه لقوات الوفاق بالقرب من كليه ضباط الشرطة، وجرى تسليمهما إلى الهلال الأحمر .

وقالت الكتيبة أن معنويات القوات المسلحة تعانق السماء و أنهم جاهزون لتنفيد أوامر القائد العام للانقضاض علي اخر معاقل المليشيات داخل العاصمة طرابلس.

ونشرت الكتيبة صور توضيحية لجولة ميدانية في محيط معسكر اليرموك و الخلاطات و منطقة الفراحيط و المشروع، مؤكدة أن المواقع محررة بالكامل و تحت التأمين .

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