القيادة العامة: قوات الوفاق لاذت بالفرار بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع نحو الداوون

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن قوات حكومة الوفاق لاذت بالفرار بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع لمواجهتهم أثناء محاولتهم تهديد منطقة الداوون.

ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة سيطرة قوات الوفاق على وسط مدينة ترهونة مؤكدة أن هذه المعلومات ما هي إلا فرية وبهتان.

وأضافت القيادة العامة أن ما قامت به قوات الوفاق من أعمال إجرامية لم تتجاوز سوى محاولة تهديد منطقة الداوون شرق مدينة ترهونة

وأكدت القيادة أنه تمت ملاحقتهم براً وجواً واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاته التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم.

وكانت قوات الوفاق ادعت أمس الجمعة سيطرتها على منطقة الداوون وأنها في طريقها للسيطرة على مدينة ترهونة وحاول النشطاء والقنوات الإعلامية المؤيدة لتيار الإسلام السياسي تبث الأخبار المغلوطة حول الأمر.

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