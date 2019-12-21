السراج يتوعد لأعيان مسلاتة بالرد على «الأعمال الإجرامية»

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، أن «الأعمال الإجرامية الإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة»، في إشارة للقصف الذي تعرضت له مدينة مسلاتة أمس..

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وفد من مسلاتة يضم حكماء وأعيان المدينة، «تم فيه بحث أوضاع المدينة في ظل الظروف الراهنة» وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأوضح البيان أن السراج قدم التعازي للوفد وأهالي مسلاتة وأسر ضحايا «القصف الغادر على الأحياء السكنية بمدينة مسلاتة مساء أمس».

ووفق البيان فإن السراج والمشري اجتماعا قبل هذا اللقاء، لبحث مستجدات الوضع السياسي، والأوضاع الميدانية على جبهات القتال.

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