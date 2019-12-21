

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 December, 2019

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، حكومة بلاده بعدم إرسال جنود إلى ليبيا ، وحث كمال كيليتشدار بلاده على أخذ العبرة مما حدث في الأزمة السورية.

ومن جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت تصريحات لحزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ،جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم خلال ملتقى مصدري الخدمات الذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية.

وخلال كلمته، تساءل أردوغان عن الطرف الذي يقف إلى جانبه الحزب المعارض المنزعج من إبرام المذكرتين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ووافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في ديسمبر الجاري ،كما وافق البرلمان اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري.