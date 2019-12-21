رئيس الحكومة يفتتح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية، برفقة وزير العدل محمود الفيتوري.

مراسم الافتتاح شارك فيها النائب بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار محمد مفتاح، كما حضرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، ووكيل وزارة العدل، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وعقب الافتتاح أجرى رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيدا بالمجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح إلى العمل.

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