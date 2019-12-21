السراج: “الوفاق” ليست إرهابية.. ووجهنا رسائل لـ4 دول

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن حكومة الوفاق وقعت مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا لتدافع عن نفسها في الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس مع الجيش الوطني، معتبرا الخطوة من “الوسائل المشروعة” التي يحق لحكومة الوفاق اللجوء إليها.

وأضاف السراج في لقاء مع شبكة “TRT” التركية، أن المجلس الرئاسي وجه رسائل إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر للتباحث حول سبل تحقيق الأمن في ليبيا، مبينا أن حكومة الوفاق تحارب داعش والجماعات الإرهابية ولا يجوز وصفها بـ”إرهابية أو إسلامية”.

واعتبر السراج أن “الشرعية” من سمات حكومة الوفاق الوطني، فقد جاءت بناء على اتفاق سياسي وحوار استغرق سنة ونصف العام بين الأحزاب الليبية أسفر عن تشكيل مجلس رئاسي حصل على الشرعية الدولية واعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر السراج أن البلدان التي تدعم الطرف الآخر، في إشارة إلى الجيش الوطني، “لا تستطيع إسقاط صفة الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي فإن الشرعية ليست مسألة نقاش”، وفق وصفه.

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