تعرف على التطورات الميدانية في طرابلس

تشهد جبهات القتال اليوم السبت في العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر حيث تحافظ كلا من قوات الجيش والوفاق على تمركزاتها فيما تشهد مدينة مسلاتة شرق طرابلس حالة ترقب بعد اشتباكات عنيفة الجمعة.

وقال القائد الميداني في قوات الوفاق يوسف أبو هلالة، لوكالة نوفا إن قواتهم تمكنت من صد محاولة تقدم لقوات الجيش من أجل السيطرة على حي صلاح الدين في طرابلس مبينا أن قوات الجيش دخلت “وسط حي صلاح الدين وقصفت عمارات سكنية بالمدفعية، وحاولت السيطرة على المنطقة” إلا أن قوات الوفاق تصدت لها ودمرت عددا من العربات المسلحة لقوات الجيش قبل أن تنسحب جنوب حي صلاح الدين.

وأوضح من جهته جهته قال أحمد القبايلي، القائد الميداني في الجيش أن القوات المسلحة لازالت تسيطر على مناطق “واسعة من حي صلاح الدين الاستراتيجي في طرابلس وهي مسألة وقت حتى تأخذ الحي بالكامل” كما لاتزال قوات الجيش تحافظ على مواقعها التي سيطرت عليها اليومين الماضيين.

وتابع “قواتنا أيضا تقدمت إلى ضواحي مدينة مسلاتة بعد أن صدت محاولة يائسة للتقدم من قبل المليشيات على الطريق المؤدي إلى ترهونة، حيث طاردنا المجموعة الصغير التي حاولت التقدم، وهربت إلى ما بعد مسلاتة، بينما تسيطر وحدات الجيش على كامل الطريق بين ترهونة ومسلاتة.”