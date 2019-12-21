السراج: قصف مسلاتة لن يمر دون رد شديد في ساحات المعركة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على أن القصف الذي تعرضت له مدينة مسلاتة أمس الجمعة، التي وصفها بـ”الأعمال الإجرامية الإرهابية”، لن يمر دون رد شديد في ساحات المعركة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر المجلس بطرابلس رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو المجلس رجب رمضان، ووفد يتكون من حكماء وأعيان من مدينة مسلاتة، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وبحث الاجتماع أوضاع مدينة مسلاتة في ظل الظروف الراهنة، حيث تقدم السراج بالتعازي للوفد وأهالي المدينة وأسر ضحايا القصف الغادر على الأحياء السكنية بمسلاتة مساء أمس الجمعة، الذي قامت به :ميليشيات حفتر”، حسب تعبيره.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد اجتمع في وقت سابق مع خالد المشري وناقشا مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والأوضاع الميدانية في جبهات القتال.

يشار إلى أن طيران سلاح الجو بالقوات المسلحة قد نفذ مساء الجمعة غارات جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية لقوات حكومة الوفاق في مدينة مسلاتة، أثناء محاولتهم التقدم نحو مدينة ترهونة جنوب غرب مسلاتة.

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