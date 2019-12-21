معيتيق في مصراتة لـ«رصد أضرار القصف الجوي» على المدينة

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، مدينة مصراتة، ظهر اليوم السبت، للوقوف على «حجم الأضرار التي خلفها قصف الطيران الأجنبي»‏ مساء أول من أمس الخميس، لبعض المناطق في المدينة وأدى لإصابة عدد من المدنيين.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن معيتيق زار مصراتة رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، شن سلاح الجو التابع للقيادة غارات جوية على «مواقع تستخدَم لتخزين الأسلحة في مدينة مصراتة».

«الرئاسي»: طيران أجنبي داعم لحفتر قصف مصراتة وأصاب مدنيين

وقال المسماري، في بيان أمس الجمعة: «إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميًّا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل… إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل».

المسماري: استهداف مصراتة بشكل مكثف بعد مهلة 3 أيام

فيما دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان أمس الجمعة، «القصف الجوي الغادر» الذي استهدف مدينة مصراتة الخميس، «ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين»، مشيرًا إلى أن القصف «قام به طيران أجنبي داعم» للقائد العام الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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