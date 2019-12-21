الجيش الليبي: طائراتنا وسفننا الحربية مستعدة لاستهداف أي قوات أجنبية

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام.

ورد المحجوب على تساؤل لـ”سبوتنيك”، بشأن تحركات الجيش الليبي بعد طلب حكومة الوفاق الدعم من تركيا، بأن “جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وأنها قادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية”.

وشدد على أن “الطائرات الحربية الليبية تسيطر على سماء ليبيا، فيما تسيطر القوات البحرية على المياه الليبية، وأن أي قوات ستدخل الأجواء الليبية سيتم استهدافها مباشرة”.

وحول تساؤل لـ”سبوتنيك” حول ما إمكانية طلب الجيش الليبي الدعم من أي دولة صديقة، حال وصول قوات تركية إلى ليبيا، رد المحجوب قائلا: “الإجابة على هذا السؤال تأتي في حينها”.

وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كافة المحاولات التركية.

واستبعد المحجوب إقدام تركيا على الخطوة، خاصة في ظل وجود ليبيا تحت البند السابع، كما تخضع الأمور لحسابات عربية وإقليمية أخرى من شأنها وقف مثل هذه الخطوة.

الوفاق تطلب الدعم من تركيا

أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، أن طرابلس طلبت دعما من أنقرة، لكن نوع هذا الدعم ومداه متوقف على التطورات على الأرض.

وقال سيالة، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، اليوم السبت، ردا على سؤال حول طلب طرابلس من أنقرة بعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق، “طلبت الدعم الذي يتوقف نوعه ومداه على التطورات على الأرض”.

وصادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.