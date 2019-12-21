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“الجمهورية” يعلن توفر السيولة النقدية في سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني الخميس سلسلة من الاجتماعات مع مديري المصارف التجارية بالمدينة بينها مصرفي الصحارى والجمهورية الذي التقى مديره العام صالح طبيقة.

وأكد طبيقة بدوره توفر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف في سرت بسقف سحب يصل إلى 10 آلاف دينار للفرد مشيرا إلى أن آلة السحب “إ تي إم” تقوم بتغطية السحب بمقدار 1000 دينار للعميل حتى يناير المقبل.

وطالب المعداني شركات الاتصالات ليبيانا والمدار والشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى إدارات محطات الوقود بإيداع الأموال المحصلة مقابل الخدمات المقدمة لدى المصارف لضمان توفر السيولة النقدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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