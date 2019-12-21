“الجمهورية” يعلن توفر السيولة النقدية في سرت

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني الخميس سلسلة من الاجتماعات مع مديري المصارف التجارية بالمدينة بينها مصرفي الصحارى والجمهورية الذي التقى مديره العام صالح طبيقة.

وأكد طبيقة بدوره توفر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف في سرت بسقف سحب يصل إلى 10 آلاف دينار للفرد مشيرا إلى أن آلة السحب “إ تي إم” تقوم بتغطية السحب بمقدار 1000 دينار للعميل حتى يناير المقبل.

وطالب المعداني شركات الاتصالات ليبيانا والمدار والشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى إدارات محطات الوقود بإيداع الأموال المحصلة مقابل الخدمات المقدمة لدى المصارف لضمان توفر السيولة النقدية.

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