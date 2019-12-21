لماذا قدّم الجيش الوطني مُهلة لمسلحي مصراتة؟

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الجيش الوطني عندما أصدر بيان المهلة التي منحها للكتائب المسلحة من مدينة مصراتة للانسحاب من محاور القتال في العاصمة طرابلس والعودة من حيث جاءت، كان يدرك تمام الإدراك أن ساعة الحسم قد حانت وأنه لا بد من إنهاء الوضع الحالي.

وأضاف السعيدي في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن رسالة القائد العام عبر المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، صريحة وواضحة وأن الجيش سوف ينفذ ما وعد به شعبه.

ودعا السعيدي كل فرد ينتمي إلى التشكيلات المسلحة أن يعود إلى أهله وأن يترك السلاح والجماعة التي ينتمي إليها ويقاتل تحت رايتها، لأن ليبيا لا تحتمل أكثر مما احتملت، والشباب قد أضحى وقوداً لحروب تخدم مصالح ضيقة لبعض الساسة أصحاب الأفكار الأيديولوجية.

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