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لماذا قدّم الجيش الوطني مُهلة لمسلحي مصراتة؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الجيش الوطني عندما أصدر بيان المهلة التي منحها للكتائب المسلحة من مدينة مصراتة للانسحاب من محاور القتال في العاصمة طرابلس والعودة من حيث جاءت، كان يدرك تمام الإدراك أن ساعة الحسم قد حانت وأنه لا بد من إنهاء الوضع الحالي.

وأضاف السعيدي في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن رسالة القائد العام عبر المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، صريحة وواضحة وأن الجيش سوف ينفذ ما وعد به شعبه.

ودعا السعيدي كل فرد ينتمي إلى التشكيلات المسلحة أن يعود إلى أهله وأن يترك السلاح والجماعة التي ينتمي إليها ويقاتل تحت رايتها، لأن ليبيا لا تحتمل أكثر مما احتملت، والشباب قد أضحى وقوداً لحروب تخدم مصالح ضيقة لبعض الساسة أصحاب الأفكار الأيديولوجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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