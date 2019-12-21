

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2019

تمكنت قوات الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الليبي ،اليوم السبت ،من تحقيق تقدّم في محور مشروع الهضبة صلاح الدين وسيطرت على مواقع جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات العدو المندحر.

وقال المكتب الإعلام للكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة أصبحت على مشارف أبوسليم و طريق السدرة بإسناد من سلاح الجو .

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على جثتين تابعتين لقوات الوفاق تم تركها بالقرب من كلية ضباط الشرطة، مؤكدًا أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر.