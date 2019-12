البرلمان التركي يصادق على الاتفاقية الأمنية مع الوفاق

صادق البرلمان التركي في وقت قياسي على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي أبرمت بين أنقرة وحكومة الوفاق الشهر الماضي بعد أن تمت المصادقة على الاتفاقية المعنية بترسيم الحدود البحرية وفتح المجال في عملية التنقيب والبحث عن الطاقة في مياه المتوسط وبدأ تنفيذها في الثامن من هذا الشهر. وتمت المصادقة الثانية بموافقة 269 صوتا بصدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقابل 125 صوتوا بـ”لا”، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري. وتنص الاتفاقية الأمنية على عدة نقاط منها تدريب العناصر الليبية، وتقديم الاستشارات ونقل الخبرة والتخطيط والدعم المادي من تركيا لإنشاء قوة الرد السريع وتبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة الإرهاب والهجرة إضافة إلى تبادل التاريخ العسكري والمحفوظات والمنشورات وعلم المتاحف، وأيضا الذخيرة وأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية والإمدادات على شكل منح أو إعارة أو شرائها من طرف ثالث. ولقيت الاتفاقيتان الموقعتان بين البلدين انتقادات كبيرة سواء من داخل ليبيا أو خارجها وهو ما أثار شكوكا كبيرة حول النوايا التركية تجاه الملف الليبي وكذلك الإقليمي خاصة مع اليونان وقبرص. إضافة إلى تلميحات من قبل الحكومة التركية التي يرأسها أردوغان حول استعدادها إرسال قوات تركية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق منها ذلك وهو ما زاد من حدة التوتر المحلي والدولي تجاه هذا الملف. “218” تنشر أهم بنود الاتفاق الأمني بين “الوفاق وتركيا”

