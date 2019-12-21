صحة المؤقتة تتابع أوضاع المستشفيات واحتياجاتها

عقد في ديوان المجلس البلدي لبلدية جالو، اجتماع موسع لمناقشة أوضاع المرافق الصحية بالمدينة، ضم كلا من مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، ومديري المستشفيات، ومسؤول إدارة الخدمات الصحية في جالو.

ووفق الوزارة فقد تناول الاجتماع وضع المستشفيات بصفة عامة، وآخر التطورات في تجهيز مستشفى الطوارئ والمستشفى المركزي، كما تم عرض الخطة التشغيلية لمستشفى جالو المركزي، مشيرة إلى أن إدارة المستشفيات انتقلت بالكامل إلى مدينة جالو للإشراف على التجهيزات لافتتاح المستشفى المركزي خلال شهر يناير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا