“الرقابة”.. عين ساهرة على أمن الغذاء والدواء

في إطار سعي العاملين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لتحقيق الأمن الغذائي والصحي تتواصل الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق والصيدليات والمراكز الصحية.

وشملت عمليات التفتيش المراكز الصحية في مدينة غريان، لمتابعة نظافتها وصلاحية الأدوية بها وإعطائها الملاحظات والإرشادات.

وفي القطرون تجول المفتشون رفقة رجال الحرس البلدي على عدد من المخابز وتم ضبط عدة مخالفات منها عدم مراعاة النظافة والشروط الصحية لدى العاملين فيها.

أما في زليتن فقد قام أعضاء المركز بجولة تفتيشية على “ذباحية” دواجن ومحل لبيع المواد الغذائية تخللها إعطاء بعض الملاحظات والتقارير كانت بشكل عام إيجابية.

وتأتي هذه الحملات ضمن عمل متواصل وبجهود مكثفة يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في كافة المناطق من أجل توفير بيئة خالية من الأمراض الناتجة عن الأغذية الملوثة والأدوية منتهية الصلاحية.

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