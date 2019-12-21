بلدية الكفرة تبدأ استلام مشروعات جديدة

أعلنت بلدية الكفرة، اليوم السبت، استلامها مشروعين من المشروعات التي وافق عليها مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في البلدية الكفرة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في بيان، إن الاستلام تم من قبل اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء وبحضور عميد البلدية المكلف ووكيل الديوان ورئيس ونائب رئيس مجلس الحكماء والشورى ورؤساء الأجهزة الامنية ورئيس فرع الاستخبارات العسكرية وجمع من الوجهاء والأعيان.

وأشار البيان إلى أن المشاريع التي تم استلامها هي مقر البحث الجنائي، ومقر الأمن الداخلي، وشملت أعمال الصيانة والتحوير من قبل الشركة المنفذة.

يذكر أن الحكومة المؤقتة وافقت على تنفيذ 10 مشروعات في بلدية الكفرة منها إنشاء طرق وصيانة وتحوير عيادة بوشوق المجمعة، وإنشاء جزيرة دوران مدخل المدينة، وسيتم افتتاحها قريبا.

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