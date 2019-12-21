الثني يفتتح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية (صور)

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني السبت، رفقة وزير العدل محمود الفيتوري محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد أجرى الثني جولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، وأشاد بالمجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل الجيش الوطني، مثنيا على دور جهاز تنمية وتطوير المدن لإتمامه العمل على أكمل وجه.

وشارك في مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح القوي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء عن بنغازي، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ومسؤولين آخرين.

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