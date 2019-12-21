تقدم للجيش في محور مشروع الهضبة

العنوان_طرابلس

أعلنت الكتيبة 155 مشاة اليوم السبت أن القوات المسلحة تمكنت من التقدم في محور مشروع الهضبة صلاح الدين وسيطرت على مراصد جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات العدو المندحر.

وأكد مكتب الإعلام في الكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة أصبحت على مشارف أبوسليم و طريق السدرة بإسناد من سلاح الجو .

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على جثتين تابعتين لقوات الوفاق تم تركها بالقرب من كلية ضباط الشرطة، مؤكدًا أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر.