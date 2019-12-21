ألطون: من الآن فصاعدا تركيا في الميدان وردود الأفعال الدولية لن تمنعنا

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده، من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، ولن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها.

وتحت عنوان: “مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا”، كتب ألطون مقالا في منصة التدوين “مِديوم”، ونشرته وكالة “الأناضول” السبت، أضاف خلاله: “من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط”.

وتابع: “التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط”.

واستطرد: “من الآن فصاعدا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية”.

وأكمل: “يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا”.