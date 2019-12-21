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ألطون: من الآن فصاعدا تركيا في الميدان وردود الأفعال الدولية لن تمنعنا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده، من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، ولن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها.

وتحت عنوان: “مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا”، كتب ألطون مقالا في منصة التدوين “مِديوم”، ونشرته وكالة “الأناضول” السبت، أضاف خلاله: “من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط”.

وتابع: “التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط”.

واستطرد: “من الآن فصاعدا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية”.

وأكمل: “يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • قلت هذا الكلام واكثر عن الاخوان فى مصر وانتى الموضوع بحبس مرشد الاخوان وعصابته ومرسى مات واندفن فارردوغان جبان وغدار فى الميدان وين مليشياته فى حلب تم سحقها وين مليشياته فى ادلب يتم سحقها من الطيران الروسى وين البشير الذى اهدى اردوغان جزيرة سواكن وغدا ستجد السراج وباشاغا وسيالة وغيرهم ممن خانوا الوطنى فى القبور لن ينفعهم اردوغان الذى يغرق اصلا فى تركيا ولو خسر السلطة مثل نتياهو سيدخل السجن جرائمهم عديدة والمتغطى باردوغان عربان فهو جعجاع يبيع الاوهام مثل تاجر المخدرات يبيع المخدرات ليجعل الزبون ينسى الدنيا ثم يرحل منها

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