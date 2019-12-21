البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات بحق المدنيين بترهونة

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق شديد المعلومات الواردة من مدينة ترهونة والمناطق المجاورة لها، والتي تتضمن اخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأكد البعثة الأممية في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات لازالت قيد التوثيق الدقيق تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي، دون أن تشير البعثة إلى هوية وتبعية مرتكبي هذه الانتهاكات.

‫ودانت البعثة، بشدة استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وجاء بيان البعثة الأممية في ليبيا عقب محاولة قوات حكومة الوفاق الوطني أمس الجمعة للتقدم نحو مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

يذكر أن الأمم المتحدة قد وثقت وفاة 284 مدنيا على الأقل، وإصابة 363 شخصا بجروح خلال عام 2019، جراء النزاع المسلح الدائر في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا وتأثير النزاع المسلح على المدنيين.

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