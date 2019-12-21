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برلمان تركيا يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقعته أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ما يتيح لتركيا تعزيز حضورها في ليبيا. وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج طلب الجمعة المساعدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على طرابلس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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