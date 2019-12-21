خطة الجيش الوطني بحال وصول قوات تركية

كشف الجيش الوطني، على لسان مدير التوجيه المعنوي فيه، العميد خالد المحجوب، عن الإجراءات التي سيتخذها الجيش بحال أرسلت تركيا قوات إلى ليبيا بعد أن وقعت حكومة الوفاق مذكرة التعاون الأمني مع أنقرة.

وقال المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن قوات الجيش الوطني وأسلحتها في “حالة تأهب واستعداد”، مؤكدا قدرة الجيش على التصدي لأي قوات أجنبية تدخل ليبيا.

وشدد المحجوب على أن الجيش الوطني يمتلك القدرة والإرادة الشعبية التي تسمح له بالتصدي لأي محاولات تركية لإرسال قوات إلى ليبيا، مبينا أن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام.

ولفت مدير التوجيه المعنوي إلى أن سلاح الجو يسيطر على الأجواء الليبية، بينما تتولى القوات البحرية مهمة السيطرة على المياه الإقليمية للبلاد، مؤكدا أنه سيتم استهداف أي قوات تدخل أجواء ليبيا.

يشار إلى أن البرلمان التركي صادق، السبت، على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي أبرمت بين أنقرة وحكومة الوفاق الشهر الماضي بعد أن تمت المصادقة على الاتفاقية المعنية بترسيم الحدود البحرية وفتح المجال في عملية التنقيب والبحث عن الطاقة في مياه المتوسط وبدأ تنفيذها في الثامن من هذا الشهر.

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