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واشنطن قلقة بشأن طلب “الوفاق” لدعم عسكري خارجي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‏وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا لدعم عسكري خارجي

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وشنطن قلقة والامم المحدة تتابع الوضع بقلق وروسيا تعرب عن قلقها و…و….و وكل يزعم وصلا بليلا وليلا لا تقر لهم بذاك. وكن علي يقين لو لا صراع اقليمي وعالمي علي المواقع الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية لما اعتراهم القلق فانا وانت نراهم لا يقلقون في فلسطين و بورما وغيرها .وقليل هم اللذين يبكون علي ليبيا لضياع ليبيا والحقيقة المرة ولك حرية التصديق من عدمه ليس حفتر ولا السراج ممن يبكون علي ضياع ليبيا. فلك الله يا ليبيا. اللهم احفض دماء المسلمين في كل مكان واخزي الضالمين والعملاء.

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