سيالة: دعم أنقره لنا يتوقف نوعه على التطورات على الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد سيالة، اليوم السبت، إن نوع الدعم الذي طلبته حكومة الوفاق من تركيا، متوقف على التطورات على الأرض.

وفيما يخص مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق، تابع سيالة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، حكومة الوفاق طلبت الدعم الذي يتوقف نوعه ومداه على التطورات على الأرض”.

وكان البرلمان التركي صادق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بعد أسابيع من موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بحوض شرق المتوسط.

وينص الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ في الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة في 2012م .

وحسب الموقع التركي، ينص الاتفاق كذلك على التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر في السابع من الشهر ذاته.

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