بحرية الجيش الليبي تقبض على سفينة يقودها أتراك قبالة سواحل درنة

أوقفت السرية البحرية المقاتلة سوسة، اليوم السبت أثناء قيمها بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة فى الحدود البحرية المرسمة بموجب الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي.

ووفقا لبيان بالڤيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي على موقع التواصل “فيس بوك”، تم القبض على السفينة وجرها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في تلك الحالات.