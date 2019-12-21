عقب طلب الوفاق الدعم العسكري .. الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق من التصعيد العسكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء طلب حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، الحصول على الدعم العسكري، وإزاء تهديد الجيش الوطني باستخدام القوات الجوية لتطهير مصراتة، على حد تعبيرها.

متحدثة الخارجية الأمريكية أضافت ، في بيانٍ لها حول “الوضع في ليبيا”، اليوم السبت، التدخل العسكري الخارجي يهدد احتمالات حل النزاع، كما أننا نشجب الهجمات على المدنيين الأبرياء وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد .

وتابعت الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف لبدء مفاوضات سياسية .

واختتمت أن الحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي الشامل الأخير في تونس، أظهر أن التقدم البنّاء ممكنًا إذا ما أعطت الجهات الفاعلة الخارجية لليبيين الوقت والفضاء للتفاعل مع بعضهم البعض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24