السيسي يوجه الجيش برفع مستوى الاستعداد القتالي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع وزير الدفاع محمد زكي، وقائد القوات البحرية أحمد خالد، تخلله استعراض التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المصرية لحماية حدود البلاد وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الاجتماع تناول “آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.

ووفق البيان فقد أشاد السيسي بما يبذله الجيش المصري من لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، ووجه بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

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