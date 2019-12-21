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السيسي يوجه الجيش برفع مستوى الاستعداد القتالي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع وزير الدفاع محمد زكي، وقائد القوات البحرية أحمد خالد، تخلله استعراض التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المصرية لحماية حدود البلاد وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الاجتماع تناول “آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.

ووفق البيان فقد أشاد السيسي بما يبذله الجيش المصري من لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، ووجه بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اشارة بس من المشير خليفة حفتر الى المشير عبدالفتاح السيسى ستجد حصار شامل من سرت لزوارة بقوات لا حصر لها من خير اجناد الارض وعلى نفسها جنت الاخوان وابقى قابلونى لو نفعكم اردوغان اللعب اصبح على المكشوف لو راجل يبعث قواته الى الهلاك ليكسر انفه امام العالم وتحتل تركيا روسيا وامريكا وقواتهم موجودة على الحدود جاهزة

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