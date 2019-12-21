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مجلس أصحاب الأعمال ببنغازي يعلن زيادة الاستثمار في السوق المصري

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

أعلن مجلس اصحاب الاعمال اللليبيين فرع بنغازى عن قرب زيارته إلي القاهرة لبحث تطوير فرص التعاون والتبادل التجاري مع دولة مصر خلال شهر فبراير .

و أكد مدير العلاقات بالمجلس “محمد بن غزي” أنه سيتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم و التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد العربي لتنمية الصادرات.

حيث أن المجلس استقبل الكثير من الطلبات بخصوص كيفية تطوير التعاون والاستثمار بالسوق المصري .

و أضاف “بن غزي” أن حجم مشاركة الشركات الليبية من تجار وصناعيين في تزايد مستمر .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الامن الوقاءي المسلح الليبية-
    المشكلة ليست في الاٍرهاب – المشكلة الغاءبة عن اذهان الليبيين – هي عودة البهود الليبيين ومطالبتهم باموال كتعويضات من الدولة – الان معظم اليهود والاسرائليين – يعتبرون البلاد العربية – مصدر الاٍرهاب – وهم من يقومون بتمويله اعلاميا – ومحاولة تبرءة انفسهم من الجراءم التي يرتكبونها باسم الدين الاسلامي – فهنا يجب على القوات الامنية والعسكرية وكذلك الأءىمة والمشايخ الظهور اعلاميا وتوضيح الخطاب الديني للمواطنيين الليبيين والعسكريين الليبيين – حتى لا يكون هناك فرصة لليهود العرب – للتمكن من ثروات الدولة ودعم لاستيطانهم او شراءهم لعقارات داخل الاراضي الليبية . مهما مان الثمن او الأسباب .

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