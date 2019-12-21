مجلس أصحاب الأعمال ببنغازي يعلن زيادة الاستثمار في السوق المصري

العنوان_بنغازي

أعلن مجلس اصحاب الاعمال اللليبيين فرع بنغازى عن قرب زيارته إلي القاهرة لبحث تطوير فرص التعاون والتبادل التجاري مع دولة مصر خلال شهر فبراير .

و أكد مدير العلاقات بالمجلس “محمد بن غزي” أنه سيتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم و التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد العربي لتنمية الصادرات.

حيث أن المجلس استقبل الكثير من الطلبات بخصوص كيفية تطوير التعاون والاستثمار بالسوق المصري .

و أضاف “بن غزي” أن حجم مشاركة الشركات الليبية من تجار وصناعيين في تزايد مستمر .