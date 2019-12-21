المحجوب: مقاتلات سلاح الجو مستعدة لاستهداف أي قوات أجنبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، إن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام، موضحًا استهداف أي قوات تدخل الأجواء الليبية بصورة مباشرة.

المحجوب تابع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وقادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية .

وأردف أن مقاتلات سلاح الجو سيطرت على سماء ليبيا، وأن القوات البحرية تسيطر على المياه الليبية، مؤكدًا أن أي قوات ستدخل الأجواء الليبية سيتم استهدافها مباشرة، مُستدركًا: أن وحدات الجيش لديها القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كافة المحاولات التركية”.

وفي ختام حديثه، استبعد المحجوب إقدام تركيا على هذه الخطوة، خاصة في ظل وجود ليبيا تحت البند السابع، موضحًا أن هذه الأمور تخضع لحسابات عربية وإقليمية أخرى من شأنها وقف مثل هذه الخطوة .

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