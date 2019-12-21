السفارة الليبية في القاهرة تعلن موعد استئناف العمل بشكل جزئي

تستأنف السفارة الليبية في القاهرة العمل في القسم القنصلي والملحقية الصحية والثقافية بداية من غدا الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليق العمل.

وأوضحت السفارة في بيان لها، السبت، أنه ستستأنف العمل «حرصا على استمرار تقديم كافة الخدمات للجالية الليبية»، موضحة أن تأجيل العمل بالسفارة بشكل عام إلى حين «جراء الصيانة اللازمة لبعض مرافقها واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحمايتها».

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وكان مصدر دبلوماسي بالسفارة الليبية في القاهرة، أكد لــ«بوابة الوسط»، تعليق العمل بالسفارة بدءًا من الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن قرار التعليق يشمل السفارة والقنصلية وكافة الملحقيات التابعة لها.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن التعليق مستمر «لحين إشعار آخر»، مرجعة ذلك إلى «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة»، حسب بيان نشرته، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقال القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، فوزي تنتوش، إن قرار تعليق العمل بسبب «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة، والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال»، معتبرًا أن ذلك «قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموظفين والعاملين بالسفارة».

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