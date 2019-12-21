متواعدًا بالرد قريبًا في الميدان .. السراج لـ”أعيان مسلاتة”: قصف المدينة من قبل قوات حفتر  عمل إرهابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم السبت، بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، وفدًا من مدينة مسلاتة، يضم حكماء وأعيان المدينة، لبحث أوضاع المدينة في ظل الظروف الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسي في بيان له، أن السراج تقدم بالتعازي للوفد وأهالي مسلاتة وأسر ضحايا القصف على الأحياء السكنية بمدينة مسلاتة مساء أمس، الذي قامت به قوات المشير خليفة حفتر”.

السراج أكد خلال اللقاء أن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة.

وكان السراج قد اجتمع في وقت سابق لهذا اللقاء مع خالد المشري، وتناولا مستجدات الوضع السياسي، والأوضاع الميدانية على جبهات القتال.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مقتل ثلاثة أشخاص؛ جراء غارات نفذها سلاح الجو الليبي على مدينة مسلاتة، حسب زعمها .

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