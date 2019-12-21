

ليبيا

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق في مداخل أبوسليم، وسيارات الإسعاف تهرع لنقل المصابين متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 21 December, 2019 رابط مختصر

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