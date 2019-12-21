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اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق في مداخل أبوسليم، وسيارات الإسعاف تهرع لنقل المصابين

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق في مداخل أبوسليم، وسيارات الإسعاف تهرع لنقل المصابين

متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 December, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وحشتنى ايامك بوسليم وانا اسمع اغنية محمد عبدالوهاب فى استراحة معهد ابوسليم من غير ليه والمضحك ان قطوز فى معهد ابوسليم اثبت انه اذكى من الخرفان فزميلى الاستاذ على وزه قدم للقطوز مهلبية صنعها من لبن بودرة فشمها القطوز وانصرف لو كان اخوانى كان اكل منها لانه غبى تحية الى اهل بوسليم نفر نفر

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  • الجيش المصرى اعلن حالة الطوارئ انسوا ياخوان ليس لكم مكان فوق سطح الارض بعد انتهاء المهلة للمصاريت ستصبح مصراطة كتلة من اللهب وستتحرر قبل طرابلس بسياسة الارض المحروقة وستجدوا تحرك برى للقوات المصرية لسحق خوان مصراطة فالامن القومى العربى خط احمر دونه الموت والسيسى قال سندعم الجيش الوطنى الليبى ولن نسمح لاحد بمجرد التفكير فى السيطرة على ليبيا لقد اصبح تحرير سرت ومصراطة وطرابلس منتهيا بقوات تسد عين الشمس من اشقاء الشعب الليبى داعمين لهم وبمجرد سيطرة الجيش الليبى على كامل التراب الليبى وانتخاب رئيس جديد تعود القوات الى قواعدها

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