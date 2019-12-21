الرئيس النيجيري: عدم استقرار ليبيا يهدد كل دول أفريقيا

صرّح الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أن عدم الاستقرار في ليبيا، يهدد كل أفريقيا، معربا عن قلقه إزاء تصاعد الأحداث فيها، منذ فترة.

وأوضح بوخاري، في كلمة لها، على هامش الدورة العادية السادسة والخمسين لدول غرب أفريقيا، أن غياب الأمن في الساحل الغربي لأفريقيا، سببه الفوضى التي تشهدها ليبيا،

وأعرب الرئيس النيجيري، عن سعادته لدعم البلدان المجاورة لنيجريا، في مكافحة الإرهاب وتحديدا جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وشدّد بوخاري، في كلمته، إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون مع بلدان غرب أفريقيا، في المجال الاقتصادي، على أعلى المستويات.

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