بلدية تاجوراء توضح أسباب “تكدس القمامة”

أصدرت بلدية تاجوراء، توضيحا حول مشكلة “تكدس القمامة”، بعد استفسارات وصلتها من أهالي البلدية.

وأوضحت البلدية، أن السبب يعود إلى أنها لم تستلم اختصاص النظافة، ولا تتحمل مسؤولية تكدسها، لكونها ليست المسؤول عن المشكلة.

وأشارت بلدية تاجوراء، أن السبب الرئيسي، نظرا لتوقف عُمّال النظافة عن العمل لعدم دفع مرتباتهم.

وأكدت البلدية، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن نظافة البلدية مسؤولية الجميع، من الأعيان والأهالي وكل الجهات الأمنية، ولا يجب أن تتحمل البلدية المسؤولية لوحدها، إلقاء اللوم عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية