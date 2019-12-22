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بلدية تاجوراء توضح أسباب “تكدس القمامة”

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت بلدية تاجوراء، توضيحا حول مشكلة “تكدس القمامة”، بعد استفسارات وصلتها من أهالي البلدية.

وأوضحت البلدية، أن السبب يعود إلى أنها لم تستلم اختصاص النظافة، ولا تتحمل مسؤولية تكدسها، لكونها ليست المسؤول عن المشكلة.

وأشارت بلدية تاجوراء، أن السبب الرئيسي، نظرا لتوقف عُمّال النظافة عن العمل لعدم دفع مرتباتهم.

وأكدت البلدية، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن نظافة البلدية مسؤولية الجميع، من الأعيان والأهالي وكل الجهات الأمنية، ولا يجب أن تتحمل البلدية المسؤولية لوحدها، إلقاء اللوم عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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