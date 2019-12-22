ما تأثير معركة طرابلس على تونس والجزائر؟

تراقب دول الجوار لليبيا، الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس عن كثب، لكونها تتأثر على كل الأصعدة على تونس والجزائر تحديدا.

وأعرب المحلل السياسي الجزائري المقيم في تونس، نصر الدين بن حديد، في حديثه لموقع “أصوات مغاربية”، عن تخوفه من تصاعد الأوضاع الميدانية في ليبيا، وإمكانية أن تصبح الحدود الشرقية لليبيا مع الجزائر، مواقع خلفية للمجموعات المسلحة والإرهابية.

وأشار بن حديد، في حديثه، أن تأثير الوضع العام في ليبيا على تونس، يُمكن أن يكون اقتصاديا وإنسانيا، وبشكل مباشر في الجنوب الشرقي لتونس، والمستفيد من ليبيا، موضحا بقوله: “الجنوب الشرقي التونسي يتنفس من ليبيا وأي طارئ سيكون شديد التاثير على عمليات التهريب، التي تعتاش منها تلك المناطق”.

من جهة أخرى، أكد الجنرال التونسي المتقاعد هشام المدب، للموقع المغاربي، إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا، تجعل من تونس في حالة استعداد، في تعزيز إجراءاتها الأمنية، التي تتخدها منذ أعوام.

وأضاف الجنرال التونسي المتقاعد، أن بلاده تعمل منذ العام 2012 على محورين هامين هما “بنقردان” و”ذهيبة”، لكونهما معبران رئيسيان مع ليبيا، تتم فيهما عمليات الرصد على عشرات الكيلومترات، لأي تحركات مشبوهة.

وأشار الجنرال التونسي المتقاعد هشام المدب، لموقع “أصوات مغاربية”، أن هناك تنسيق تونسي جزائري، على الحدود المشتركة، لمنع أي تسلل للمجموعات التي ستتجرأ على الاقتراب من الحدود، قادمة من ليبيا

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