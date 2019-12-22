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الهلال الأحمر طرابلس يواصل تقديم المساعدات الإنسانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت منسق وحدة شؤون المرأة التابعة للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، حملة توزيع مساعدات إنسانية، تضمنت مواد غذائية وغير غذائية، على لنازحين في مدرسة أم عمارة وروضة الجلاء، في طرابلس.

وفي وقت سابق، باشر فريق الإغاثة التابع للجمعية العامة للهلال الأحمر في العاصمة، بتزويد بلدية طرابلس المركز المواد الغذائية والغير الغذائية، دعماً ومساندةً بشارة بيضاء تحمل أسلوب الود والرحمة والعطف.

وشارك في عملية التزويد مدير الهلال الأحمر طرابلس الدكتور يوسف بن يوسف، وبرفقته مدير إدارة العمليات بالفرع موسي المحبس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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