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قلق أمريكي جراء طلب الوفاق دعماً عسكرياً خارجياً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

22 December, 2019

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن “التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع”، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. 

ووقع السراج – في وقت سابق – على مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحداهما تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والأخرى تتعلق بالجانب العسكري والأمني، والتي تمهد لوجود تركي عسكري على أراضي ليبيا.

ووصف مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية، اتفاقية السراج وأردوغان بـ”الاستفزازية”، موضحا أنها تثير قلق واشنطن، مضيفا أن “الولايات المتحدة تلتقي مع جميع الأطراف الفاعلة في النزاع الليبي، في إطار مساعيها لإيجاد حل للأزمة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بالعكس نحن لسنا قلقانين من شغل المجانين فهو دليل ضعف شديد لهم فلن يستطيع اردوغان ان يقدم لهم شيئا جديدا لان عبور الخط الاحمر للامن القومى العربى معناه هلاك الخوان بدلا من زفتهم للسجون وسنرى تحرير طرابلس اسرع من المتوقع بل ومصراطة وسرت فالجيش الوطنى وصل ابوسليم واليوم وبعد انتهاء مهلة المصاريت سيروا الجحيم

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