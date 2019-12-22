ليبيا: قوات المشير خليفة حفتر تعلن ضبط سفينة تركية قبالة ساحل درنة

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري السبت ضبط سفينة تركية قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مشيرا إلى أنه “تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات”.

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