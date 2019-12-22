وزير الدفاع اليوناني: سنقوم بعملنا اللازم ضد تركيا

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، إن بلاده ستُصعّد إجرءاتها ضد تركيا، في الفترة المقبلة.

وأوضح باناجيوتوبولوس، في مداخلة هاتفية لهُ على قناة “سكاي” الإخبارية اليونانية:”هناك حقيقة مفادها أن الجار (تركيا) يصعّد سلوكه على العديد من المستويات، ومن الآن فصاعداً سنقوم بعملنا اللازم”، وفقا لما نشره موقع “العين الإخبارية”.

وأشار وزير الدفاع اليوناني، أن القوات المسلحة اليونانية لديها ما يكفي من الأدوات لردع أي انتهاك لأراضيها ومياهها الإقليمية.

وحول التفاهم العسكري التركي مع حكومة الوفاق في ليبيا، علّق باناجيوتوبولوس، أن الأمر ليس بهذه البساطة، وتركيا ستكتشف العديد من اللاعبين في المتوسط ضدها، واليونان ستقوم بعملها ومهامها وفقا لمصلحة سيادتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية