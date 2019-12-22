14 توصية مهمة في منتدى الاقتصاد والتنمية في زوارة

صدر عن منتدى الاقتصاد والتنمية المحلية الذي استضافته مدينة زوارة تحت شعار «اقتصادنا المحلي طريقنا للتنمية والاستقرار»، وإشراف وتنظيم المجلس البلدي لبلدية زوارة الكبرى، 14 توصية تمحورت حول سبل دفع عجلة الاقتصاد في المدينة وزيادة الاستثمار فيها.

وأكد عميد بلدية زوارة الكبرى، المهندس فرحات أبوالشواشي، أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمختصين ورجال الأعمال بالمدينة؛ لتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية الهادفة لزيادة الدخل المحلي والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي، حسب بيان منشور على صفحة البلدية اليوم الأحد.

اقرأ أيضا السراج يصدر تعليمات بتجهيز ودعم مستشفيي زوارة المركزي والبحري

ولفت أبوالشواشي إلى ضرورة تنظيم الأسعار داخل البلدية، داعيا رجال الأعمال والأكاديميين والجهات الخاصة والعامة والمصارف التجارية إلى وضع آلية ورؤية للعمل المشترك، وتشجيع الاستثمار الداخلي.

وتخلل المنتدى عرض بعض الأورق البحثة، عن التنمية المحلية للبلديات ومجلس أصحاب الأعمال زوارة، واقتصاديات السوق المحلي، ومقومات الاستثمار والتنمية في بلدية زوارة الكبرى، ومقومات المخطط العمراني للبلدية.

وتضمنت توصيات المنتدى التالي

– تكوين مجلس رجال الأعمال ببلدية زوارة الكبرى.

– وضع دليل إرشادي للاستثمار داخل بلدية زوارة الكبرى.

– الاجتماع مع إدارات المصارف العاملة داخل البلدية للاستفاذة من خدماتهم في الإرتقاء باقتصاد البلدية.

– عقد الاجتماعات مع التجار ورجال الأعمال وتزويدهم بالأفكار للتنمية بالبلدية.

– العمل على فتح سوق شعبي يساهم في تخفيض الأسعار وخلق التنافس وفرص العمل.

– تنظيم العمالة الوافدة داخل بلدية زوارة الكبرى.

– وضع الدراسات والتحاليل لمعرفة الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار.

– تفعيل القانون الصادر بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة زوارة رأس أجدير.

– البدء في تخطيط المنطقة الصناعية الواقعة بطريق الطويلة وتوزيعها.

– دعوة رجال الأعمال للاستثمار في مجال الثروة البحرية.

– فتح المخططات السكنية والسياحية والصناعية للقضاء على البناء العشوائي وتوفير فرص العمل للشباب.

– نشر ثقافة قبول الأخر مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري .

– وضع برامج تدريبية للشباب للعمل في القطاع البحري لرفع من القدرات المحلية والاستغناء على العمالة الوافدة .

– تمكين الأجهزة الأمنية من أداء عملها ومهامها لأهمية الملف الأمني لدى المستثمرين .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا