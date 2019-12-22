زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي

تواردت أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي، اليوم الأحد، للقاء مسؤولين بالحكومة المؤقتة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” في هذا السياق عن مسؤولين دبلوماسيين قولهم إن الوزير اليوناني سيصل الأحد إلى مطار بنينا الدولي رفقة وفد رفيع المستوى.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد زار العاصمة اليونانية، أثينا، منذ نحو أسبوع، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من البرلمان اليوناني، لبحث تداعيات الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، المتعلق بترسيم الحدود البحرية.

والتقى عقيلة مع رئيس البرلمان اليوناني، كونستانتينوس تاسولاس، بحضور وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ونُوقِشت خلال الاجتماع الاتفاقية التي رفضتها اليونان بشدة، وعدها مجلس النواب باطلة.

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