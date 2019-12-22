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بعد احتجاز “سفينة أتراك”.. الجيش يتأهب بحراً

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني، اللواء فرج المهدوي، رفع حالة التأهب القصوى، لصد أي تحرّك تركي قرب المياه الإقليمية بعد ساعات فقط من احتجاز سفينة يقودها أتراك كانت تُبحر في الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأشار المهدوي خلال تصريحات لـ”العربية” إلى أن “القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا”.

وشدد رئيس أركان القوات البحرية على أن الجيش لن يتأخر في استهداف أي تحرّك تركي في البحر يُشتبه بأنه يمس بأمن وسيادة ليبيا، مؤكداً على أن القوات البحرية مستعدة لتنفيذ الأوامر فور صدورها تحت أي ظرف كان.

يُشار إلى أن السفينة المحتجزة التي تحمل علم غرينادا، تم جرها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات، وفقا لما أعلنه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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