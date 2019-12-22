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انطلاق العمل بمكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص 

دشن مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي أول انطلاقة له باجتماع موسع بمدرسة فاطمة الزهراء في منطقة الصابري ضم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي حنان الفلاح ومدراء مدارس منطقة الصابري .

وأوضحت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي حنان الفلاح أن الاجتماع جاء بالتنسيق مع مدير مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز خالد اشتيوي،مضيفاً أنه خلال الاجتماع تم التعريف بإدارة الخدمة الاجتماعية و النفسية .

وأشارت الفلاح – لأخبار ليبيا 24  – إلى أنه طلبنا من مدراء المدارس الإحصائيات الخاصة بالمرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي وسُبل معالجة العجز في المدارس .

ووعدت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بتقديم دورات تأهيلية لمكاتب الإرشاد النفسي بالمدارس . 

هذا وتم عرض برنامج الدعم النفسي الاجتماعي للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات والذي سيُقدم للطلاب وأولياء الأمور ضمن مشروع مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي .

وتم خلال اللقاء  عرض مراحل تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الأخصائي الاجتماعي و المرشد النفسي بالمدارس والتي تستهدف المناطق التالية “الصابري، ووسط البلاد” ضمن مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز و “منطقة قاريونس، و قنفودة” ضمن مكتب الخدمات التعليمية البركة .

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اخبار ليبيا 24

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